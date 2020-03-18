Наявність боргів за житлово-комунальні послуги у період карантину не вплине на отримання пільг і субсидій, запевнив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Втім, жителі краю повинні стежити, щоб у травні не було заборгованості понад два місяці.

Майже третина субсидіантів отримує кошти через Укрпошту, шляхом доставки безпосередньо додому. Наразі виплати здійснюються відповідно до визначених графіків. Укрпошта продовжує працювати у звичайному режимі.

«Рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право одержання призначених субсидій протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального періоду. Таким чином, важливо, щоб у травні цього року у одержувачів пільг та субсидій була відсутня прострочена понад два місяці заборгованість, сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн)», – пояснює Віталій Музиченко.

Як повідомили у департаменті соціального захисту населення ОДА, на Тернопільщині субсидіями користується понад сто двадцять тисяч осіб. У квітні стартує перерахунок на літній період.

Софія Романська