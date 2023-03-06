Вода у трьох джерелах Тернополя відповідає усім санітарно-хімічним показникам. Про це повідомили у міській раді.
За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вода з джерел децентралізованого водопостачання у місті відповідає гігієнічним та санітарно-хімічним показникам.
Дослідження проведено з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя мешканців міста та для належного контролю за станом питної води у природних джерелах децентралізованого водопостачання.
Під час першого відбору проб із джерел здійснено санітарно-мікробіологічне дослідження води за адресами:
- поблизу пров. Цегельного;
- на правому березі річки Серет в межах території парку Сопільче;
- на території РЛП «Загребелля» зі сторони вул. Бережанської.
Відповідно до результатів дослідження, вода із зазначених джерел відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а патогенних ентеробактерій не виявлено.