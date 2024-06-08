Купальний сезон у Тернополі офіційно розпочнеться 10 червня. Відпочивати та купатися у місті дозволено на двох пляжах: «Циганка» на вулиці Білецькій та рекреаційно–відпочинковій зоні «Дальній пляж» на вулиці Чумацькій.

Цього тижня, як повідомили у міській раді, міські пляжі готували до роботи. Фахівці Держпродспоживслужби у кінці травня відібрали проби води для проведення дослідження на хіміко-бактеріологічні показники. Працівники аварійно-рятувального загону обстежили дна акваторії ставу на предмет виявлення сторонніх предметів. Для безпечного перебування у воді встановили буйки, які визначають межі території, де купатися безпечно. Матроси-рятувальники, які будуть працювати на відпочинковій зоні, наразі завершують навчання на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Фахівці Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відібрали взірці води з чотирьох відкритих водойм: Тернопільський став (міський пляж); Тернопільський став (р-н «Циганка»); відкритий басейн клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» в парку «Сопільче»; КП «Залізці» «Сонячний берег» у селі Залізці .

– За результатами мікробіологічних, фізико – хімічних та гельмінтологічних досліджень вказані взірці води відповідають санітарно – гігієнічним вимогам Наказу МОЗ України №721 від другого травня 2022 року, – повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області. – «Гігієнічні нормативи якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення». Пляжі Тернополя готуються приймати відпочивальників. Відпочинкові зони утримуються у задовільному санітарному стані, встановлені туалети (біо-туалети), сміттєзбірні контейнери, облаштовані необхідним обладнанням місця для спорту та відпочинку.

Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують також дотримуватись правил особистої безпеки при купанні в ставі, а саме: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа, уникати травм, після купання приймати душ, не заходити в воду при наявності порізів та подряпин.

Купальний сезон у Тернополі триватиме до 15 вересня 2024 року.