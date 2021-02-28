Чи можна довіряти вакцині від COVID-19, яку привезли на Тернопільщину?

16 тисяч доз вакцини від COVID-19 отримала Тернопільщина. Це дозволить імунізувати 8 тисяч жителів краю. Вже щеплення провели для сорока медиків.

Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, щеплення роблять двома дозами в руку з інтервалом у 28 днів. Вакцина, яку привезли на Тернопільщину, схвалена ООН.

“CoviShield — це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Щеплення CoviShield роблять двома дозами у руку з інтервалом у 28 днів між першою і другою дозами. Вакцини AstraZeneca схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я і Європейською агенцією з лікарських засобів. Їх дозволили використовувати у понад 50 країн світу, серед яких ЄС, Велика Британія та США”.

Додамо, учора від COVID-19 на Тернопільщині вакцинацію провели епідеміологам та лікарям, які працюють з хворими на коронавірус. А перше щеплення в області зробили завідувачці інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні Ользі Дивоняк. Після вакцинації усі почуваються добре.