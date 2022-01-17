Чи є на світі ще така країна?

Скажіть, чи є на світі ще така країна,

Народ якої скиглить безупинно,

Що жити вже нема на що і в той же час

Купує нові авта – з кожним місяцем все більше,

Аби не так, як у сусіда, а “крутіше”!

Нехай навколо заздрять всі і знають нас!

Скажіть, чи є на світі ще така країна,

В якій політикан брехати може без упину

І – пертися у владу кожен новий раз?

А до корита як уже дорветься,

То так у себе пхає, що, здається, захлинеться,

Такий закон – хапай, коли отримав шанс

Скажіть, чи є на світі ще така країна

В якій з корупцією борються нещадно і невпинно

Й рубати руки обіцяє майже кожен Президент?

А коли рибу кілограмів так на… сім впіймають,

Нароблять галасу – й в ставок тихенько відпускають,

Зате у звітах розкриття додасться ще один процент

Скажіть, чи є на світі ще така держава,

Яка собі співати дуже любить славу:

“Ми – обрані, бо наші пращури – і Ярослав, і Володимир, й козаки!”?

Чомусь здається, якби всі вони з могили встали,

То копняків таких нащадкам надавали б,

Що прикладати довелося б трави і грілки

Скажіть, чи є країна ще така, скажіть відверто

Де думають одне, говорять – друге, роблять – третє

І все це не призводить до ганьби, а легко сходить з рук?

Якщо за все оте батьки й діди наші боролись –

За синє небо і пшеничний жовтий колос –

Негідні ми, скажу вам, пережитих ними мук…