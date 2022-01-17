Скажіть, чи є на світі ще така країна,
Народ якої скиглить безупинно,
Що жити вже нема на що і в той же час
Купує нові авта – з кожним місяцем все більше,
Аби не так, як у сусіда, а “крутіше”!
Нехай навколо заздрять всі і знають нас!
Скажіть, чи є на світі ще така країна,
В якій політикан брехати може без упину
І – пертися у владу кожен новий раз?
А до корита як уже дорветься,
То так у себе пхає, що, здається, захлинеться,
Такий закон – хапай, коли отримав шанс
Скажіть, чи є на світі ще така країна
В якій з корупцією борються нещадно і невпинно
Й рубати руки обіцяє майже кожен Президент?
А коли рибу кілограмів так на… сім впіймають,
Нароблять галасу – й в ставок тихенько відпускають,
Зате у звітах розкриття додасться ще один процент
Скажіть, чи є на світі ще така держава,
Яка собі співати дуже любить славу:
“Ми – обрані, бо наші пращури – і Ярослав, і Володимир, й козаки!”?
Чомусь здається, якби всі вони з могили встали,
То копняків таких нащадкам надавали б,
Що прикладати довелося б трави і грілки
Скажіть, чи є країна ще така, скажіть відверто
Де думають одне, говорять – друге, роблять – третє
І все це не призводить до ганьби, а легко сходить з рук?
Якщо за все оте батьки й діди наші боролись –
За синє небо і пшеничний жовтий колос –
Негідні ми, скажу вам, пережитих ними мук…
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