Комунальні підприємства тепломереж завершують підготовку до роботи в осінньо-зимовий період. Вони провели ремонти і заміни інженерних мереж, а також модернізували наявне обладнання.

– Цього року житловий фонд та об’єкти соціальної інфраструктури забезпечуватимуть теплом 1173 котельні, – розповів Володимир Харченко, директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ТОВА. – Третина з них працюватиме на газі, близько 340 – на твердому паливі, в основному це дерево, і решта – електричні котельні та котельні на інших видах палива. Зважаючи на те, що опалювальний сезон проходитиме в умовах воєнного стану, кожна територіальна громада розробила сценарії дій у кризових ситуаціях, зокрема, у випадку тривалої відсутності енергоносіїв. На об’єкти житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури було поставлено більше 1000 автономних джерел електропостачання.

Володимир Харченко також нагадав, що продовжує дію Меморандум між Урядом та місцевим самоврядуванням, який полягає в тому, що органи місцевого самоврядування утримуються від підняття тарифів на тепло і гарячу воду. Також Уряд надає можливість населенню купувати газ за пільговою ціною в межах 8 гривень. Поточний стан оплати спожитих комунальних послуг населенням в області залишається високим.