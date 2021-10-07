1296 котелень працюватиме під час опалювального періоду на Тернопільщині. Більшість із них готові до роботи, – запевнив директор департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження області Володимир Харченко. Громади краю можуть розраховувати на субвенцію від держави на термомодернізацію.

Щоб заощадити на теплопостачанні, жителям області рекомендують впроваджувати енергоефективні заходи. Зокрема, громади можуть отримати кредити з державною компенсацією на проведення термомодернізації. “Тернопільщина готова до осінньо-зимового сезону 2021/2022 років. В осінньо-зимовий період на території області працюватимуть 1296 котелень, з них — сьогодні до роботи готові 1294. Ми відремонтували й замінили 30 кілометрів водопровідних тепломереж. Підготували на зиму 25 тисяч тонн посівкового матеріалу. Громади можуть отримати допомогу від держави під час опалювального періоду. Зокрема, для громад області, де коефіцієнт спроможності менше індексу 0,9, передбачена субвенція від держави”, – зазначив Володимир Харченко.

Котельні запускатимуть у разі зниження температурних показників. Похолодання синоптики передбачають наступного тижня.