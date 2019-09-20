Готовність до опалювального періоду на Тернопільщині складає 80%, – повідомив начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Дмитро Пастернак.

На ремонтні роботи об’єктів теплопостачання витратили 250 мільйонів гривень.

Упродовж літа на Тернопільщині відремонтували 23 котельні. Це має поліпшити якість надання послуг в опалювальний період, – зазначає Дмитро Пастернак.

«Стан підготовки об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року становить 80%. Проведено капітальний ремонт 23-ох котелень області із заміною 29-ох котлів. Загалом на впровадження заходів з підготовки об’єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення, житлового та дорожньо-мостового господарства використано 250,4 млн грн із запланованих 333,4 млн грн.».

Ймовірно, опалювальний період цього року розпочнеться вчасно – з 15-го жовтня. Оскільки за попередніми прогнозами синоптиків, в середині жовтня можливе значне похолодання.

Софія Романська