Чи доведеться складати ЗНО тернопільським дев’ятикласникам?

16/01/2019 Розмір тексту:

Зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть вихованці Нової української школи у дев’ятому класі. У такій формі для них організовуватимуть державну підсумкову атестацію. А цьогорічним дев’ятикласникам хвилюватися нічого, їх чекає ДПА у письмовому вигляді в своїх навчальних закладах.

Відтак у дев’ятому класі ЗНО планують запровадити, як мінімум, через сім років. Як повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, запуск ЗНО в 9-му класі планується до старту старшої профільної школи НУШ. За діючим календарем реформи, це орієнтовно після 2026-2027 навчального року. А що стосується 2019-го, то для одинадцятикласників державну підсумкову атестацію поєднуватимуть із зовнішнім незалежним оцінюванням з трьох предметів, для учнів ПТУ і коледжів: з двох предметів.

«Учні 9-х класів, як і в попередні роки, складатимуть державну підсумкову атестацію у своїх навчальних закладах у письмовій формі, ЗНО вони цього року не складатимуть. Щодо одинадцятикласників, то вони складатимуть державну підсумкову атестацію у вигляді ЗНО з таких предметів: українська мова і література; математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття і ще з одного предмета на вибір випускника. Учні ПТУ та коледжів складатимуть ЗНО, яке їм зараховуватиметься, як ДПА – з двох предметів», – відзначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Нагадаємо, реєстрація для участі в основній сесії ЗНО розпочнеться 5-го лютого і триватиме до 25-го березня.

Софія Романська