Сьогодні у щасливому для себе Львові збірна України зіграє проти суперників з Боснії та Герцеговини.

Двоматчеве протистояння з балканцями (друга гра – 16 листопада у Сараєво) є нині для наших хлопців чим завгодно: моментом істини, фіналом, вирішальними поєдинками – назв можна вигадати багато. І, виходячи з них, спрогнозувати, що боротьба з боснійцями обіцяє бути запеклою – їхнє становище, як і наше, не дозволяє ні спокійно себе почувати, ні просто догравати турнір, махнувши рукою на результати і на особливості авіаперельотів у Катар в листопаді наступного року.

Збірна Боснії та Герцеговини асоціюється передусім з прізвищем Джеко. Нев’янучий форвард міланського “Інтера” продовжує демонструвати високий рівень гри, в чому декілька днів тому переконалися гравці збірної Казахстану. Якщо б треба було назвати ще двох представників команди, то згадав би П’яніча з “Барселони” (виступає на правах оренди в “Бешикташі”) та Колашинаца, який належить лондонському “Арсеналу”. В порівнянні з іншими балканськими збірними боснійці, звісно, не серби і, тим більше, не хорвати – швидше за все, ближчі до північних македонців, з якими збірна України добряче помучилася на Євро-2020 цього літа.

То чи до снаги Україні здолати Боснію та ще й вкупі з Герцеговиною (пригадується фрагмент з мініатюри М.Задорнова: “Я уже вчера бымши слушамши оперу римского композитора Корсакова”)? Дуже бажаною є сьогодні для нас перемога, яка дасть можливість значно впевненіше почувати себе більш як через місяць у Сараєво. Дуже бажана вона, але чи відшукає тренерський штаб засоби для її досягнення і чи зможуть гравці втілити їхні задуми на полі? Побачимо сьогодні увечері. Наразі ж – прогнози місцевих футбольних оракулів на матч Україна – Боснія і Герцеговина:

Роман Якель, журналіст – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 3:1

Микола Рудик, експедитор – 1:0

Оксана, викладачка музики – 1:1

Семюел, студент з Нігерії – 2:0

Ігор Загородний, пенсіонер – 2:1

Леонід, любитель шахів – 0:0