Кожен президент США, заступаючи на свою посаду і розставивши на столі в Овальному кабінеті світлини своїх найближчих людей з усмішками від вуха до вуха, має постійно пам’ятати (про всяк випадок) розділ IV статті ІІ Конституції країни, в якому йдеться про таке грізне і часто вживане в нинішніх американських реаліях поняття, як імпічмент. Він передбачає притягнення до відповідальності шляхом усунення з посади федеральних службовців, включно з президентом, якщо вони “будуть визнані винними в зраді, хабарництві чи інших тяжких злочинах і провинах”. Саме це нині інкримінують джентльмену з енергійним та рухливим обличчям і доволі екстравагантною зачіскою – 45-му президенту США Дональду Трампу. Власник Trump Tower (і ще дуже багато чого) наслухався про себе вже чимало, в тому числі, що він – “ганьба Америки” і “найгірший президент за всю історію Штатів”. Одним з останніх такий “комплеман” чинному президенту зробив Арнольд Шварценеггер – успішний актор і бізнесмен, але далеко не найкращий губернатор Каліфорнії за всю її історію.

Трамп, який за свою президентську каденцію часто поводив себе як людина, яка не обдумує і не зважує ретельно свої вчинки і їхні можливі наслідки, а чинить так, як їй раптом “встрілить” в голову (це стосується і внутрішньої, і зовнішньої політики), є не єдиним за всю історію інституту президентства США, якій “світить” отой імпічмент. У 1868 р. після ініційованого Палатою представників імпічменту в Сенаті не набралося необхідних 2/3 голосів за звинувачення тодішнього президента Ендрю Джексона у незаконній відставці воєнного міністра, і гарант зберіг свій пост. У 1998-1999 рр. велелюбний Білл Клінтон теж опинився під загрозою імпічменту – і не за любовні шури-мури зі стажеркою Монікою Левінскі, а за те, що брехав під присягою. Ще у 1974 р. імпічмент загрожував Річарду Ніксону за “Уотергейтський скандал”, що прогримів на весь світ, однак теж викритий у неправдивих свідченнях і спробах “зам’яти” справу силою свого службового становища Ніксон подав у відставку до розгляду справи Сенатом і був помилуваний своїм наступником.

Унікальність Дональда Трампа полягає в тому, що загроза імпічменту за останні 2 роки нависала над ним двічі. Вперше Палата представників проголосувала за це в грудні 2019 р., звинувативши президента у зловживанні владою і створенні перешкод Конгресу через скандал з тиском на українську владу. У лютому 2020 р. Сенат, більшість в якому складали республіканці, виправдав Трампа, і він зберіг свою посаду. А 13 січня 2021 р. Палата представників США вдруге оголосила імпічмент ще чинному президенту, звинувативши його в підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня, що призвів до людських жертв. І, що особливо неприємно для містера Трампа, до конгресменів-демократів додалося ще й не менше 10 голосів його однопартійців-республіканців. Вочевидь, своєю часто безоглядною манерою поведінки ковбоя в салуні Дикого Заходу Трамп примудрився зробити так, що у його таборі завелися “щурі”. Здавалося б, до інавгурації 46-го президента США залишилися лічені дні, тож чи є сенс “город городити”? Трамп і так йде з посади – перший президент після Джорджа Буша-старшого, котрий у 1992 р. програв вибори Біллу Клінтону, відбувши у Білому домі лише один термін. Але, вочевидь, противники Трампа (їх у нього вистачає – не в останню чергу завдяки його енергійним особистим зусиллям) поставили собі за мету позбавити свого одіозного опонента будь-якої політичної перспективи – щоб він, бува, не “почистив пір’я” і не кинувся реваншуватися через 4 роки. Що ж стосується самої спроби імпічменту, то більшість аналітиків сходяться на тому, що вона радше є “показушною”, символічною, адже надто мало часу залишається для відсторонення Дональда Джона Трампа від влади – 20 січня складатиме присягу новообраний президент Джозеф Робінет Байден-молодший.

Що робитиме далі Трамп з двома спробами його імпічменту, що висять гирями у нього на шиї? Сяде писати мемуари десь на ранчо? Чи кинеться в бій, прагнучи політичної помсти? Вік (як не як – 75-й рік) ніби налаштовує на перше, але суто американські впертість, зубастість і доволі помітна нерозбірливість у засобах зовсім не виключають другого.