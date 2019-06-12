Нагадаємо, з березня жителям області виплачують субсидії у монетизованому вигляді.

Більшість субсидіантів регіону вчасно оплачує комунальні послуги, відтак аналогічний механізм діятиме і далі, – запевнив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Також обіцяють монетизувати і пільги.

«Монетизація субсидій в нашій області проведена відповідно до законодавства. З жовтня планується перехід на монетизацію пільг – тобто цей механізм реалізовуватиметься і далі. Вважаю це позитивним кроком, оскільки дає підстави для економного споживання енергоресурсів. Окрім цього, жителі області почали більш вчасно оплачувати комунальні послуги. Кошти, які залишаються після оплати цих послуг, людина може використати на власний розсуд. Можу сказати, що боржників в нашій області досить невеликий відсоток. Більшість субсидіантів досить відповідальні», – зазначив Вадим Боярський.

Додамо, нині на Тернопільщині субсидіями користується близько тридцяти тисяч домогосподарств. У зимовий період їхня кількість сягала 130 тисяч. Механізм призначення субсидій залишається незмінним. Втім, претендувати на них можуть всі потребуючі краяни. Призначають субсидії на загальних підставах або ж в результаті рішення комісії.

Софія Романська