До загальноосвітніх шкіл Тернопільщини почали завозити підручники.

Як повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома, стовідсотково отримали книжки для других і п’ятих класів. Щодо інших класів, то завезено частини навчальної літератури, більшість підручників ще очікують.

Батьки побоюються, щоб не повторилася минулорічна ситуація, коли в окремих класах катастрофічно бракувало підручників. Відтак батьки були змушені самостійно купувати їх.

«Син навчався у десятому класі минулого року, то підручників майже взагалі не видали в школі. Більшість книжок ми йому купували. А деякі батьки не мали змоги купити, то їхні діти взагалі без книжок вчилися. Що ж то за освіта така? Маю надію, що цього року книжки будуть, бо дитина в одинадцятому класі, наступного року ЗНО, треба готуватися», – розповідає жителька Збаразького району Оксана Бойко.

В управлінні освіти і науки ОДА запевняють, до першого вересня діти мають бути забезпечені підручниками.

Софія Романська