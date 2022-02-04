Чи будуть платити тернополяни за стояки і батареї у під’їздах: у міськраді прийняли рішення

«Тернопільміськтеплокомуненерго» зобов’язали здійснювати нарахування плати за комунальні послуги з врахуванням актів обстеження, складених робочими групами.

Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради.

Зокрема, споживачам квартир з індивідуальним опаленням, в яких стояки від’єднані, нарахування плати “за трубу” за січень і наступні місяці проводити не будуть. Крім того, мають сторнувати (скорегувати) вже проведені нарахування.

Споживачам квартир з індивідуальним опаленням, в яких трубопроводи ізольовані, не будуть проводити нарахування за грудень та сторнують вже проведені нарахування. Нарахування за січень призупинять до дати завершення роботи робочих груп.

До обсягів теплової енергії, витрачених на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у грудні і січні, мають застосувати понижуючий коефіцієнт 0,5 та провести споживачам відповідний перерахунок нарахованої плати.

У зв’язку з неврегульованістю законодавчо питання щодо нарахування за опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у випадках, коли температура в таких місцях не відповідає нормативній, а також величин нарахування користувачам систем індивідуального опалення за тепловиділення від транзитних трубопроводів, які проходять через належні їм приміщення і облаштовані тепловою ізоляцією, у випадках відсутності у виконавця послуг даних енергетичного аудиту або інженерного обстеження щодо значень тепловиділення, які повинні надаватися йому власниками (користувачами) приміщень, зважаючи на велику кількість місць загального користування і допоміжних приміщень з недоліками у роботі системи опалення та відсутність зі сторони співвласників самостійних рішень про застосування понижуючих коефіцієнтів згідно Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 року № 315, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 р. за № 1502/32594 (далі – Методика розподілу), враховуючи вступ у дію з 1 грудня 2021 року нових договірних відносин в частині відповідальності за забезпечення якості послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, керуючись Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради здійснювати нарахування плати за комунальні послуги з врахуванням Актів обстеження, складених робочими групами, створеними відповідно до розпорядження міського голови від 13.01.2022 № 6 «Про створення робочих груп», наступним чином:

1.1. Споживачам квартир з індивідуальним опаленням, в яких згідно Актів обстеження транзитні трубопроводи (стояки) фізично перекриті (відключені), нарахування плати за обсяг теплової енергії, який надходить від ділянок транзитних трубопроводів, за січень 2022 року і наступні місяці не проводити та сторнувати вже проведені нарахування;

1.2. Споживачам квартир з індивідуальним опаленням, в яких згідно Актів обстеження транзитні трубопроводи (стояки) ізольовані, нарахування плати за обсяг теплової енергії, який надходить від ділянок транзитних трубопроводів, за грудень 2021 року не проводити та сторнувати вже проведені нарахування. Нарахування плати таким споживачам за обсяг теплової енергії, який надходить від ділянок транзитних трубопроводів, за січень 2022 року призупинити до дати завершення роботи робочих груп відповідно до заяв власників квартир;

1.3. До обсягів теплової енергії, витрачених на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі у грудні 2021 та січні 2022 року застосувати понижуючий коефіцієнт 0,5 та провести споживачам відповідний перерахунок нарахованої плати.

1.4. Інші нарахування проводити відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 року № 315.

2. Зобов’язати управителів житлових будинків відновити роботу систем опалення місць загального користування і допоміжних приміщень згідно вимог законодавства.

3. Рішення набирає чинності з дати його опублікування на офіційному сайті міської ради.

4. Управлінню цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Стемковського.