Чи будуть ходити мешканці Тернопільщини у російську церкву?

24/01/2019 Розмір тексту:

Закон про обов’язку перереєстрацію усіх релігійних громад ухвалила Верховна Рада України 17-го січня. Відповідно до змін, упродовж року всі релігійні громади повинні перереєструватися.

В Україні нараховують 36 тисяч релігійних організацій, з них на Тернопільщині – 1833, – повідомляє управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідно до прийнятого закону, усі релігійні громади до кінця року повинні перереєструватися. Громади, які належали раніше Московському патріархату і не бажають переходити до Православної церкви України, реєструватимуться як російська православна церква.

«Більшість релігійних громад на Тернопільщині належить Українській греко-католицькій церкві. Загалом зареєстровано 837 релігійних громад. 417 до початку 2019-го року належало Українській Православній церкві Київського патріархату, понад 160 – Автокефальній православній церкві, близько 120 – УПЦ, що перебуває в єдності з Московським патріархатом. Можу сказати, що до 2014-го року Московському патріархату підпорядковувалося більше 150 релігійних громад, на сьогодні їхня кількість зменшилася. І надалі спостерігаємо тенденцію переходу релігійних громад з підпорядкування Московському патріархату до Православної церкви України», – каже начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Ігор Кульчицький.

Нагадаємо, від початку року на Тернопільщині до Православної церкви України перейшло 8 релігійних громад. Днями видано наказ про перехід до Православної церкви України парафій Святої Трійці села Розтоки Кременецького, Святої Великомучениці Параскеви села Радошівка і Святого Великомученика Георгія Побідоносця села Бриків Шумського районів.

Софія Романська