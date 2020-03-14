На Тернопільщині розпочалася посівна ярих зернових культур. Аграрії планують дещо розширити їхні площі, щоб зібрати більший врожай.

Суха осінь і тепла зима позначилися на озимих зернових культурах, – зазначає підприємець Іван Коломієць. Нині фермери очікують прохолодної весни, оскільки спека може знищити посіви.

«Цього року ми спостерігали досить теплу зиму, майже без снігу. А перед тим була суха осінь. Для озимих культур такі погодні умови не зовсім сприятливі. Однак критично вони все ж таки на зернових культурах не позначилися. За результатами наших спостережень, у доброму та задовільному стані понад 90% зернових культур. Але щоб вони дали гарний врожай, потрібна відносно прохолодна весна. Бо спекотна погода може негативно позначитися на росту і розвитку зернових культур».

У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації запевняють, дефіцит зерна Тернопільщині не загрожує. Оскільки в регіоні є чималі запаси. А от цьогорічний врожай повністю залежить від погодних умов.

Софія Романська