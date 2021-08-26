“Чи буде кому (і для кого) те демонструвати?”, – Іван Марчук прокоментував скандал із його картинами на Тернопільщині

Видатний художник Іван Марчук прокоментував ситуацію довкола його картин у шкільному музеї в селі Москалівка, що на Тернопільщині.

“Моя Москалівка. Відлуння… Школа із середньої стала початковою. Ентузіасти, причетні до створення музею, з роботи звільнені. Кімнатки меморіального музею вологі (опалення взимку відсутнє), охорона відсутня. Оригінали наданих для експонування творів довелося забрати. На більшості з них відбилися наслідки несприятливих умов зберігання. Вони складуть основу державного музею,.. якщо він буде. Але у Москалівці зібрано чимало меморіальних речей, фотографій, розроблено змістовні, зворушливі екскурсії. Передав для експозиції два десятки принтів на полотні зі своїх картин. Чи буде кому (і для кого) те демонструвати і зберігати?.. Дорога до села вся в ухабинах і канавах. Але то моя рідна дорога додому”, – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, нещодавно митець забрав власні твори з музею, оскільки вони почали псуватися. Натомість представники місцевої влади викликали поліцію. Скандал дійшов аж до президента України.