Чи буде добрий врожай після цьогорічної зими?

Польовий аналіз стану озимої пшениці провели науковці разом представниками департаменту агропромислового розвитку області. Вони виявили, що рослини перебувають у доброму та відмінному стані. Якщо погода далі буде сприятливою, то можна розраховувати на багатий врожай.

Як зазначив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів, за результатами огляду виявлено, що товщина сніжного покриву подекуди сягає 2 – 5 см., льодової кірки на озимій пшениці немає, промерзання верхнього шару ґрунту відсутнє, а рослини перебувають в доброму та відмінному стані.

“Обговорили проблемні питання перезимівлі озимої пшениці і особливостей вирощування озимих культур та отримання стабільних високих урожаїв в умовах 2021 року. Саме відбір монолітів є першочерговим кроком для спеціалістів сільськогосподарських підприємств, агрономів у новому сезоні та невід’ємною частиною роботи всіх агрономів. Саме перші кроки взимку допомагають оцінити стан озимих і правильно спланувати план заходів на весну. Висловлюю щиру подяку Івану Дуднику, начальнику філії Українського інституту експертизи сортів рослин за співпрацю та можливість оцінити озимі культури у новому сезоні 2021 року”.

Додамо, стан озимини після зимової пори є визначальним для майбутнього врожаю. Хоча надалі також необхідні сприятливі погодні умови.