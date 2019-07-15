Фахівці Держпродспоживслужби провели відбір взірців води із Тернопільського ставу у місцях масового відпочинку мешканців міста.

Як повідомляють у прес-службі відомства, за результатами фізико-хімічних, бактеріологічних, органолептичних досліджень відхилень не виявлено. Взірці відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

У зв’язку з нестабільними погодніми умовами та сприятливим періодом для цвітіння водоростей, Держпродспоживслужба і надалі проводитиме дослідження води у місцях масового купання тернополян. Адже, усім відомо, що показники безпечності води можуть змінюватися залежно від погодніх умов, пори року тощо.