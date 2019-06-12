На пляжі “Циганка” офіційно стартував літній купальний сезон. Тут містяни вже активно відпочивають.

Та чи готовий пляж приймати відпочивальників та чи безпечно тут купатися дізнавалась знімальна група TV-4.

Від самого ранку на “Циганці” людно. Молодь, батьки з дітьми та пенсіонери відпочивають: засмагають та плавають у воді.

Перед початком купального сезону акваторію озера, на якій дозволено відпочивати, почистили від небезпечних предметів. Щодо якості води, то купатися на “Циганці” безпечно. У цьому запевняють спеціалісти Держпродспоживслужби області. Минулого тижня на території міських пляжів їх фахівці відбирали взірці води. За результатами досліджень усі вони відповідають нормативним вимогам.

Все ж, купатися на пляжі “Циганка” можна лише на визначеній акваторії ставу. До буйків дно чисте та відносно неглибоке – до двох метрів. Далі можуть бути ями різної глибини, тож за тим, аби відпочивальники не запливали далі, а також не наражали своє життя на небезпеку, наглядають рятувальники. На посту вони щоденно: в будні з 11 ранку до 9 вечора, у вихідні та свята – з 9 до 21.