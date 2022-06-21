Багато різноманітних сезонних овочів, фруктів та ягід є зараз на ринках Тернополя. За тим чи безпечні вони для споживання слідкують фахівці Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи працюють на трьох агропродовольчих ринках: ТОВ Тернопільський міський ринок ЛТД, ТОВ ринок «Віп-Маркет», ТзОВ Прайм Вест ринок «Оріон».

Фахівці Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів постійно контролюють обіг рослинної продукції щодо виявлення перевищення максимально допустимих рівнів нітратів. Адже вони небезпечні для людей з ослабленим імунітетом, серцево-судинними захворюваннями, оскільки викликають кисневе голодування, а також особливо небезпечні для дітей.

— У першому кварталі 2022 року на ринках Тернополя ми не допустили до реалізації 268 кілограмів рослинної продукції, – повідомили у Держпродспоживслужбі. – На «Оріоні» – 20 кілограмів, «Віп-Маркеті» – 188 кілограмів, «Тернопільському міському ринку ЛТД» – 60 кілограмів. У вилучених бананів, огірків, гранатів, цитрусових були виявлені ознаки гниття. У квітні-червні перевищення допустимих рівнів нітратів не спостерігалось, оскільки більшість кавунів, динь, абрикосів, нектариівн, винограду імпортують до нас із країн, у яких достатня кількість сонячних днів – Єгипту, Туреччини, Узбекистану, Іспанії. Також на ринках продають місцеві полуницю, огірки, помідори, зелень, капусту, рівень нітратів у яких теж в межах норми.

При купівлі овочів та фруктів, працівники Держпродсподивслужби рекомендують поцікавитися у продавців наявністю супровідних документів та експертних висновків, що засвідчують їх походження, безпечність та якість. Не радять купувати овочеву продукцію на стихійних ринках. Овочі та фрукти повинні мати натуральний вигляд: не бути надмірно великими, надзвичайно яскраво забарвленими, блищати, ніби відполіровані. Під час купівлі овочів майте пам’ятайте, що гранично допустимий вміст нітратів частіше буває в овочах середнього розміру. Також необхідно з обережністю застосовувати добрива в сільському господарстві та приватному секторі.