На Борщівщині за позовом прокуратури підтверджено безпечність дитячих майданчиків вартістю майже 400 тис грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Виконано рішення Тернопільського окружного адміністративного суду, яким задоволено позов Чортківської місцевої прокуратури до Борщівської міської ради і комунального підприємства про визнання протиправною бездіяльність вказаних установ та зобов’язано їх провести технічну інвентаризацію, паспортизацію дитячих ігрових майданчиків вартістю майже 400 тис грн.

Прокуратурою з’ясовано, що орган місцевого самоврядування та експлуатаційне підприємство, закупивши дитячі ігрові майданчики, допустило їх введення в експлуатацію без паспортизації цих об’єктів благоустрою. Оскільки відсутність відповідної документації ставило під сумнів безпечність перебування дітей в таких ігрових зонах, розташованих на території об’єднаної територіальної громади, прокуратура подала відповідний позов до суду, який задоволено.