У Тернополі діти збирають гроші на допомогу ЗСУ.

Вони влаштовують ярмарки, а зароблені кошти передають бійцям, пише Файне місто.

Як розповіла організаторка Наталія Натальчук, діти з одного будинку самі організували ярмарки. Вони також залучали своїх знайомих та друзів. Малеча торгує і робить «виїзду торгівлю»: беруть підноси і йдуть по торговельному центрі в Тернополі.

Найбільше за один ярмарок вдалось зібрати 20911 грн. Загалом від літа зібрали близько 250 000 гривень.

Ми почали з кінця літа, спочатку проводили на вулиці, але з холодами, перейшли в “Подоляни”. Придбали тепловізор для Нацгвардії і допомагали бригаді з Тернополя, – розповідає Наталія.

Всі солодощі учасники роблять самі або з сім’єю. Це в основному діти до 15 років. Також на ярмарку була 8-місячна дитина.