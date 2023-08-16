Підприємець тиждень чекала, що працівник поверне виручені за доставлений товар кошти, однак марно. За цей час зловмисник встиг витратити велику суму.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка займається підприємництвом, і водій-експедитор, котрий відвозив її товар на Львівщину, не повернув отримані від замовника 250 тисяч гривень.

Поліцейські встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 40-річний тернополянин. Чоловік зізнався, що дійсно привласнив чужі кошти, але наразі повернути їх не може, каже, що витратив.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.