Поліцейські закликають громадян бути обачними під час купівлі-продажу товарів. Найбільших втрат найчастіше зазнають ті, хто вирішує придбати автомобіль за привабливою ціною закордоном.

Мешканець району вирішив купити автівку. Він найшов вигідну пропозицію в мережі Інтернет та зв’язався з продавцем. Аферист запевнив, що вже декілька років працює з іноземними фірмами, транспорт перебуває за кордоном та пообіцяв його привезти.

Умовою додаткової гарантії для придбання автівки – була передоплата. Потерпілий перерахував 250 000 гривень, і став чекати авто. Однак продавець перестав виходити на зв’язок. Транспорт так і не знайшов свого власника.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.