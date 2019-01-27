Чулися крики і плач: тернопільські патрульні врятували чоловіка. ВІДЕО

27/01/2019 Розмір тексту:

24 січня близько 19 години на службовий планшет поліцейських виклик про те, що по вулиці Київській в одній з багатоповерхівок заявника затоплюють сусіди.

Екіпаж оперативно прибув на місце події та з’ясував усі обставини справи, повідомляють у патрульній поліції.

Уже завершуючи виклик, інспектори почули крики та плач в одній з квартир. Їм відкрив хлопець та повідомив, що на кухні впав його брат та втратив свідомість. Що з ним трапилося йому невідомо. Патрульні одразу ж побігли до чоловіка. Він задихався, його зводили судоми, що свідчило про можливий епілептичний напад.

Поліцейські одразу ж почали надавати домедичну допомогу. Інспектори притримали голову, поклали його у стабільно бокове положення та контролювали, аби чоловік не завдав собі шкоди.

Уже згодом приїхала бригада швидкої медичної допомоги, яка уже шпиталізувала хворого.