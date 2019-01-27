Чулися крики і плач: тернопільські патрульні врятували чоловіка. ВІДЕО
24 січня близько 19 години на службовий планшет поліцейських виклик про те, що по вулиці Київській в одній з багатоповерхівок заявника затоплюють сусіди.
Екіпаж оперативно прибув на місце події та з’ясував усі обставини справи, повідомляють у патрульній поліції.
Уже завершуючи виклик, інспектори почули крики та плач в одній з квартир. Їм відкрив хлопець та повідомив, що на кухні впав його брат та втратив свідомість. Що з ним трапилося йому невідомо. Патрульні одразу ж побігли до чоловіка. Він задихався, його зводили судоми, що свідчило про можливий епілептичний напад.
Поліцейські одразу ж почали надавати домедичну допомогу. Інспектори притримали голову, поклали його у стабільно бокове положення та контролювали, аби чоловік не завдав собі шкоди.
Уже згодом приїхала бригада швидкої медичної допомоги, яка уже шпиталізувала хворого.
24/7 на варті вашого спокою 👮🏼♀️👮🏼♂️Ще одне врятоване життя, ще одна зміна.Щодня на лінію 102 приходить безліч різноманітних викликів: порушення ПДР, бійка, крадіжка, шахрайство та інші. Прямуючи на те чи інше повідомлення, ніколи достеменно не знаєш, що чекає за вказаною адресою. Так було і вчора.Близько 19 години, на службовий планшет поліцейських виклик про те, що по вулиці Київській в одній з багатоповерхівок , заявника затоплюють сусіди.Екіпаж оперативно прибув на місце події та з’ясував усі обставини справи. Уже завершуючи виклик, інспектори почули крики та плач в одній з квартир. Постукавши в двері, їм відкрив хлопець та повідомив, що на кухні впав його брат та втратив свідомість. Що з ним трапилося йому невідомо. Патрульні одразу ж побігли до чоловіка. Він задихався, його зводили судоми,що свідчило про можливий епілептичний напад. Поліцейські одразу ж почали надавати домедичну допомогу, оскільки було обмаль часу. Інспектори притримали голову, поклали його у стабільно бокове положення та контролювали, аби чоловік не завдав собі шкоди. Уже згодом приїхала бригада швидкої медичної допомоги , яка уже шпиталізувала хворого. Ще одна зміна, ще одне врятоване життя.#ternopilpolice
Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Пʼятниця, 25 січня 2019 р.
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