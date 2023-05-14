На початку тижня в області домінуватиме сонячна і тепла погода.

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень підвищуватиметься до 23-25 градусів тепла. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині буде хмарно з проясненням, вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі короткочасні дощі та грози.

«Єдиний синоптичний виняток завтра – західні області, де пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. І також температура повітря буде трохи нижчою під час опадів. Поки що – розкіш: і температурна, і травичка зелена, і квіти свіжі, і дихати легко, і сонця хочеться побільше на носа, хочеться набратися сили та природних вітамінів, які нам дуже потрібні», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, наступний тиждень на Тернопільщині буде теплим. Стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусні позначки. Місцями можливі невеликі дощі та грози.