На Тернопільщині цими вихідними передбачають до 20 градусів тепла. Втім, через проходження холодного атмосферного фронту у неділю, можливі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідні та початок нового тижня будуть теплими. Однак вночі та вранці спостерігатимуться густі тумани, які знижуватимуть видимість на дорогах до 200-500 метрів.

«29 жовтня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5 – 10º, вдень 15 – 20º тепла. У неділю очікується проходження холодного атмосферного фронту, який спричинить невеликі дощі».

Через тумани синоптики оголосили перший рівень небезпечності. Жителів краю просять по особливому бути обережними на дорогах вечірньої та нічної пори. Завершиться жовтень дощовою погодою та незначним похолоданням.