Антициклон зумовлюватиме погоду цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї буде сонячно і спекотно. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 30 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 15 липня зберігатиметься мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 25 – 30° тепла.

«Упродовж 15-16 липня наш антициклон Fee зумовить практично повсюди білі хмарки, синє небо й яскраве сонце – суху погоду. Розпечене гаряче дихання Сахари поки що Україну, на щастя, оминає. Температура повітря 15-16 липня становитиме ексклюзивно комфортні +25 +29 градусів. Очікується суха переважно сонячна погода з комфортною температурою повітря. У понеділок можлива спека понад +30 градусів, проте вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня на Тернопільщині буде дещо спекотно. Місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть 30-градусні показники. Втім, прохолоди додадуть дощі.