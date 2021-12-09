Через аварію без тепла залишилися понад десять будинків, школа і садочок

Через порив на тепломережі у декілька будинків в Тернополі призупинене теплопостачання. Про це повідомляють у міській раді.

У зв’язку із поривом теплової мережі біля житлового будинку на вулиці Винниченка, 5, 09 грудня призупинено теплопостачання в багатоповерхівки на вулицях: Миру, 1, 2, 3, Карпенка, 1, 3, 5, 7, Винниченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, а також до школи №12 та ДНЗ №13 і 18.

Ремонтні роботи планується завершити сьогодні, 9 грудня, до 17.00 години.

Про усі зміни буде проінформовано додатково.

Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення за тимчасові незручності.