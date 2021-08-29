Другий день на Тернопільському ставі тривають змагання з водно-моторного спорту. Це Чемпіонат Європи на кубок мера Тернополя у класі човнів RN2000 та другий етап Чемпіонату світу у класах F-125, F-250 та F-500.

28 серпня відбулися два заїзди у Чемпіонаті Європи та по одному заїзді у Чемпіонаті світу. Про результати першого дня змагань розповів Віктор Шемчук, Президент Національної федерації водно-моторного спорту України.

– Перший день змагань показав хороші результати, – каже Віктор Шемчук. – З невеликими інцидентами, але загалом безпечно, гонка відбулася. В класі F-250 одним з фаворитів є Дмитро Герасименко з Дніпра, який зайняв друге місце. В класі F- 125 сталося так що лідери гонки зіткнулися. Всі живі-здорові, але є неприємності з тим, що човни пошкоджені. У цьому класі традиційно сильною є польська команада, лідер якої і попав у невеличку аварію. Формула 500 завжди непередбачувана. Тернопільський став є швидкою водою для Маріана Юнга, який виграв перший заїзд. У нас встановлена зірка на його честь і він навіть жартує, що в Тернополі їде за себе і за Тернопіль. Традиційно сильний Джузепе Россі з Італії, прибалтійські спортсмени. Сам спорт є непередбачуваний, тим більше що сьогодні маємо складні погодні умови, але, як жартують гонщики: «Ми і так мокрі, тому нам однаково». У класі RN 2000 перші два заїзди виграв латвієць Яніс Сімановс, а друге і третє місця за українцями. У цьому класі виступає троє українців.

29 серпня пройшов третій, фінальний заїзд для спортсменів у Чемпіонаті Європи та другий і третій заїзди для учасників другого етапу Чемпіонату світу. Всього у Чемпіонаті світу має бути п’ять етапів.

– У Тернополі мав проходити завершальний, п’ятий етап Чемпіонату світу, але більшість етапів у Європі були скасовані тому зараз у нас проходить другий етап, – пояснює Віктор Шемчук. – Якщо буде прийнято рішення про скасування ще якихось етапів, то за результатами двох етапів, перший пройшов в Італії, а другий в Тернополі, буде визначено Чемпіона світу. Якщо наступних вихідних у Єдовніце в Словаччині відбудеться третій етап Чемпіонату світу, то результати другого етапу будуть враховані у залік Чемпіонату Світу.

Переможці Чемпіонату Європи та другого етапу Чемпіонату світу з водно-моторного спорту стануть відомі увечері 29 серпня.

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