Чотирилапий помічник Багіра допоміг поліцейським вийти на слід крадія. Оперативний пошук злочинця завадив останньому збути крадені смартфони.

24 лютого до чергової частини відділення поліції у Підволочиську надійшло повідомлення про вчинення крадіжки з торгового закладу, що займається реалізацією мобільної техніки та комплектуючих. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник проник до магазину, розбивши молотком склопакет металопластикових дверей. Зникло дев‘ять смартфонів загальною вартістю майже 33 тисячі гривень.

– Оперативно вийти на слід зловмисника нам допоміг кінолог разом зі службовою собакою, – розповів начальник відділення поліції № 5 Микола Смакула. – Через декілька годин була встановлена особа ймовірного підозрюваного – раніше судимий 41-річний житель Підволочиська. Оскільки за місцем проживання чоловіка не було, ми розуміли, що той шукає місця реалізації краденого, тому активно почалися його пошуки.

Поліцейські випередили крадія і не дали йому довести злочинний намір до кінця: зловмисника затримали в Тернополі, коли той активно шукав покупців на крадені смартфони. Усі гаджети вилучили.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри.