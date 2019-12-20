2019 рік для Шумської об’єднаної територіальної громади – ювілейний рік: 870 років від першої писемної згадки про місто Шумськ. І ось завершується рік, тому міська рада вирішила завершити його нестандартно, але цікаво.

19 грудня, День Святого Миколая, – Шумська об’єднана територіальна громада в місті Шумськ встановила Рекорд України в категорії «Кондитерські вироби, випічка» – «НАЙБІЛЬША ЯЛИНКА З КРУАСАНІВ». Розміри заявлені для рекорду: довжина – 6 метрів, ширина – 4,5 метри, проте під час фінального вимірювання – справжні розміри були ще більші. Про це повідомляють на сайті громади.

Круасани, виготовлені за спеціальними рецептурами – «фішка» Шумської громади. ПП «Шумськ-хліб» – одне з найбільших підприємств Західної України лідер у своїй галузі, один з найвідоміших виробників хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів у західному регіоні. Приватне підприємство надало безкоштовно близько 4000 круасанів для встановлення рекорду.

Форму рекорду вибирали довго, серед великої кількості ідей зупинилися на формі ялинки. 36 ялинкових прикрас з імбирно-медового печива з написами назв населених пунктів, що символізують єдність громади, її унікальність. Сніжинка-логотип з зображенням ялинок, оскільки наш край асоціюється з лісами. У рекорді висвітлено притаманні риси для громади: затишок, гостинність, святковість, креатив.

Після фіксації розмірів експерт Книги Рекордів України Надія Чистяк вручила міському голові Володимиру Плетюку та представнику ПП «Шумськ хліб» Володимиру Тюріну дипломи, які засвідчують фіксацію рекорду.

На завершення заходу круасани скуштували гості свята з гарячим чаєм із польової кухні. Частину випічки отримають українські військові на передовій, волонтери ГО «Схід та Захід Єдині» уже везуть смаколики на схід.