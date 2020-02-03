Юнаки і дівчата у Тернополі провели 24 години у тюремних казематах колишнього слідчого ізолятора КДБ.

Чотирнадцять осіб долучилося до щорічної акції «Доба», яку організовує Тернопільська міська організація Спілки української молоді.

Акція присвячена пам’яті Героїв Крут. Упродовж 24 годин хлопці та дівчата перебували у камерах слідчого ізолятора. Таким чином вони намагалися на власному досвіді пережити історію, щоб дізнатися більше про подвиг героїв, які боролися за незалежність, – розповідає заступник голови Тернопільської міської організації Спілки української молоді Леся Голик. У програмі акції «Доба» – літургія, перегляд фільмів, співи.

«Місце проведення такої акції залишається незмінним шістнадцять років поспіль. Ми перебуваємо 24 годину у камерах колишнього слідчого ізолятор КДБ, тут нині – музей політв’язнів і репресованих. Ми згадуємо історії наших героїв, які боролися за незалежність. Будучи зовсім юними, вони стали справжніми героями, борцями за нашу країну. У таких умовах починаємо більше розуміти ціну незалежності нашої України».

Акція завершилася літургією у Кафедральному соборі Тернополя, де вшановували пам’ять Героїв Крут.

Софія Романська