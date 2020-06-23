Штормове попередження оголосили метеорологи на Тернопільщині.

Упродовж доби пройдуть сильні дощі та грози. Подекуди можливий град, а під час опадів пориви вітру сягатимуть 15 — 20 метрів за секунду. Є загроза підвищення рівня води у Дністрі та його притоках, а відтак можливі підтоплення.

“У Тернопільській області оголошено штормове попередження про значне випадання дощів, що передбачає підняття рівнів води в річці Дністер та лівих притоках, а саме в річках Золота Липа, Серет, відтак є загрози підтоплень, виходу води на заплаву, що стосується окремих домогосподарств. По річці Дністер підняття рівня води буде контрольованим, небезпечного гідрометеорологічного явища не передбачається. Все ж небезпека залишається для таких районів: Бучацького, Монастириського, Бережанського, Заліщицького”, – повідомив перший заступник начальника управління ДСНС в області Ігор Павук.

Додамо, вихідними рятувальники відкачували воду у селянських господарствах Монастириського, Борщівського, Бучацького районів. Зокрема, вони очищали замулені криниці та підвали.

Софія Романська