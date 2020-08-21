На засіданні 54-ої сесії місцеві депутати підтримали рішення про призначення одноразової премії Тернопільської міської ради для науковців закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території Тернопільської громади.

«Враховуючи висновки постійних комісії міської ради з гуманітарних питань, з питань бюджету та фінансів, цього року четверо талановитих дослідників та фахівців, які працюють у Тернопільських університетах, отримають грошові премії від 15 до 22 тис. грн», – відзначає міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо, з метою підтримки і стимулювання талановитих, відомих або молодих вчених, дослідників, фахівців, які працюють в закладах освіти та наукових установах на території Тернопільської міської територіальної громади, в серпні 2018 року на сесії міської ради було прийняте рішення про щорічне призначення разових виплат кращим науковцям Тернопільської міської територіальної громади.