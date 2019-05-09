Чотирьох депутатів місцевих рад притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України, за погодженням з прокуратурою області, складено та направлено до суду протоколи про вчинення двома депутатами сільських рад Збаразького району та депутатом однієї з сільських рад Бережанського району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 ст. 172-6 КУпАП, а депутатом сільської ради Заліщицького району правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП.

Встановлено, що три депутати несвоєчасно, без поважних причин, подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, а інший не повідомив НАЗК у встановлений законом строк про суттєві зміни в майновому стані після набуття права власності на квартиру вартістю понад 850 тис грн.

За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судовому засіданні депутатів визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 та 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному.