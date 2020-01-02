Жителі Луганщини на Новий рік отримали гуманітарну допомогу. Передали пакунки для мешканців прифронтових територій представники української діаспори із-за кордону. Доставили речі чортківські волонтери.

Допомогу отримали потребуючі жителі Луганщини, які не потрапили до благодійних програм, – розповідає чортківський волонтер Анатолій Кноль. Їм відвезли речі першої необхідності, одяг, іграшки для дітей.

«Хочеться подякувати всім тим, завдяки кому потребуючі жителі Луганщини, що не потрапили в великі благодійні програми, змогли отримати памперси, дорослі і дитячі речі, іграшки. За допомогою команди «Восток-SOS» і при підтримки асоціації «Roksolana», української діаспори з Фінляндії, організації «Бойові Бджілки» з Неаполя, ми змогли доставити підгузники для дорослих жителів Войтове, Теплого, Станиці-Луганській, Попасній, Петропавлівки, Кримського, Трьохізбенка, Покровки, Кремінній, Лисичанська, Сєвєродонецька. Щиро вітаю усіх людей доброї волі з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай наші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки наповняться добром, радістю та Божим благословенням, а очі світяться щастям! Нехай Новий рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги! Бажаю, щоб Різдвяна зоря запалила у наших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! Добро ніколи не помирає, воно живе і повинне жити у наших серцях та наших вчинках! Роби, що вмієш, допоможи, чим можеш».

Додамо, українським воїнам передали святкові страви від тернопільських господинь. Вони приготували вареники, голубці, салати. Усе в готовому вигляді волонтери доставили українським захисникам.

Софія Романська