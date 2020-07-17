Чортківська центральна комунальна районна лікарня 13 липня підписала договір вартістю 420 тис. грн на постачання медичних масок з ПАП «Дзвін».

Це найбільша закупівля одноразових масок в Тернопільській області під час карантину. Про це стало відомо з сайту закупівель Prozorro, передають Наші гроші. Львів.

Це не тільки найбільша закупівля одноразових масок за спрощеною процедурою звітування для запобігання COVID-19, а й загалом в усіх закупівлях області цьогоріч.

Замовили 100 тисяч одноразових тришарових медичних масок по 4,2 грн за одиницю, що відповідає ринковим цінам. Поставка масок здійснюватиметься до кінця року. При цьому постачальник має виконати замовлення протягом чотирьох календарних днів з моменту замовлення партії.

Приватне агропромислове підприємство «Дзвін» має потужність виробництва у 80 тис. масок на добу. Ціна на маски залежить від партії, при закупівлі від однієї тисячі – по 6 грн, від десяти тисяч – 4,8 грн, від ста тисяч – 4,2 грн, вказано в комерційній пропозиції.

Як повідомляла Чортківська райрада, цех з виробництва масок запустили в червні у селі Косів Чортківського району. На підприємстві працює близько двадцяти осіб, виробничий процес триває цілодобово.

Власником та директором ПАП Дзвін є Василь Градовий, депутат Тернопільської облради. Згідно з Prozorro, цьогоріч це найбільше замовлення підприємства. З червня воно почало підписувати угоди на постачання масок. Раніше велике замовлення підприємство отримало в 2018 році – на постачання кукурудзи «Укрспирту» на 2 млн грн.

Підготували за підтримки МФ Відродження