Чортківчанин потрапив у шахрайську пастку в інтернет-торгах. Він справно перерахував кошти продавцеві, однак бажаного товару так і не отримав.

Чоловік надіслав гроші власнику цуценят породи акіта-іну, яких той продавав на відомому інтернет-сайті. Продавець цінив дешево у порівнянні з іншими торговцями, мовляв собака з хорошим родоводом і відповідною документацією, однак продає не заради заробітків. Пообіцяв вже наступного дня відправити собаку новому господарю, однак його номер 13 січня перестав відповідати. Потерпілий втратив 6 тисяч гривень та так і не отримав чотирилапого друга.