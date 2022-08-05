Незаконний бізнес організував житель Чорткова. Чоловік за місцем проживання налагодив нелегальне виробництво та продаж підакцизного товару.

Під час відпрацювання співробітники кримінальної поліції Чортківського райвідділу поліції виявили факт реалізації фальсифікованого спиртного 51-річним жителем Чорткова. У своєму будинку він обладнав цех з виготовлення та фасування алкоголю сумнівної якості. Готову продукцію потім продавав приватним замовникам.

У ході санкціонованого обшуку було виявлено 250 літрів спирту, два ящики готової продукції, 125 підроблених марок акцизного податку, а також тару та приладдя для виготовлення, фасування й зберігання фальсифікату.

Поліцейські проводять заходи з метою встановлення та вилучення підакцизного товару у точках його збуту.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України (збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку). Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейські проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини злочину.