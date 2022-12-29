Чортків’янка Оксана Фик готує для захисників запашні рогалики з різноманітною начинкою. Жінка пече їх разом з бабусею та донькою. Волонтери передають випічку захисникам.

Благодійною справою пані Оксана зайнялася від початку повномасштабної війни. Цього разу жінка спекла для воїнів 670 пухких рогаликів із різноманітними начинками.

«Запашні смаколики для наших захисників готуємо не вперше. Цього разу вдалося спекти 670 рогаликів. Приготували їх з різною начинкою. Сподіваємося, що нашим воїнам випічка сподобається. Приємно у цей час долучатися, бути корисними для наших Збройних Сил, адже завдяки їм ми можемо мати незалежну країну».

Булочки вже в дорозі разом із іншими необхідними речами, які зібрали жителі Чортківської громади для українських військових.