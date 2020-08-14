Чортків і Тернопільський район потрапили до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення прийняли на засіданні державної комісії з питань ТЕБ та НС. Відтак з наступного тижня ці населені пункти житимуть за новими правилами.

У помаранчевій зоні заборонена діяльність закладів розміщення: туристичних баз і хостелів, ресторанів у нічний час, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, не можна проводити планову госпіталізацію.

«Значну кількість випадків коронавірусу реєструємо щодня. У нас місто Чортків і Тернопільський район постановою Кабміну віднесено до помаранчевої зони. У Чорткові показник складає 148 випадків та 100 тис. населення, у Тернопільському районі – 155. Тернопіль, Бережани, Чортківський район, Бережанський, Гусятинський райони віднесені до жовтої зони. Там показники нижчі за 120».

Отже, у жовтій зоні залишається Тернопіль, а також туди потрапили Бережанський, Чортківський, Гусятинський райони. Окрім звичних карантинних вимог, тут заборонено відвідувати установи соціального захисту.

Софія Романська