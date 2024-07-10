Чорний день для громади: у Чорткові зустріли тіла трьох загиблих Героїв. ФОТО

Дуже важкий і чорний день для нашого краю…

В обідню пору у Чорткові зустріли тіла загиблих на російсько-українській війні Героїв: Ігоря Липового із села Переходи та Володимира Кляштофорського із Нагірянки. Згодом на центральному майдані міста віддали останню шану захиснику Роману Слоті із села Бичківці. Як сказав отець Володимир Заболотний, до нашої гавані назавжди прибувають аж три поминальні човники…

Ігор Липовий (1976 р. н.) – уродженець села Переходи. Солдат, номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Загинув 6 липня від ворожого дрона-камікадзе поблизу населеного пункту Виїмка Бахмутського району.

Володимир Кляштофорський (2000 р. н.) із села Нагірянка служив у легендарному “Азові”. Загинув 3 липня біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району.

Роман Слота (1994 р. н.) із Бичковець пішов добровольцем у 2023 році. Місцем служби обрав об’єднану штурмову бригаду Нацполіції “Лють”. Був інспектором взводу у штурмовому полку “Сафарі”. 6 липня відбувся останній бій захисника поблизу Торецька Бахмутського району.

Усіх трьох Героїв похоронять сьогодні, 10 липня. Про це повідомили у Чортківській міській раді.