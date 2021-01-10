Набір старовинного декоративного святкового посуду пізньоримського часу виявив на земельній ділянці у Збаразькому районі житель Тернопільщини. Чоловік засуджений за незаконне привласнення знайденого скарбу, що має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. Вирок у цій справі нещодавно виніс Збаразький районний суд.

Як йдеться у вироку суду, у період 2016-2017 року обвинувачений, перебуваючи на земельній ділянці сільськогосподарського призначення, розташованій біля села Зарубинці Збаразького району, протиправно, за відсутності відповідного дозволу, проводив земляні пошуково-археологічні роботи, під час яких віднайшов скарб у складі фрагментів посуду. Про це повідомляє Терміново.

Зокрема, чоловік викопав половини великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, четвертину срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см, край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями. А ще – ложки, ножа,; предмету у вигляді списоподібного леза, кубок з металевою оббивкою руків`я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини.

Всі ці знахідки, згідно з висновком генерального директора Національного музею історії України від 23.11.2020 року, є набором старовинного декоративного парадного посуду, датуються пізньоримським часом, являються надзвичайно рідкісними знахідками в Україні та Європі, а також мають особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність.

Згідно з законом «Про охорону археологічної спадщини» знахідки, одержані в результаті археологічних досліджень, є державною власністю.

Обвинувачений, розуміючи, що знайдений ним під час проведення земляних пошуково-археологічних робіт скарб з вищевказаних фрагментів посуду та предметів є пам`яткою археології і державною власністю, а також має особливу історичну, наукову та культурну цінність, діючи умисно, з корисливих мотивів, їх не зупинив і відповідний орган охорони культурної спадщини не повідомив. Натомість приховав свою знахідку для того, щоб не передавати знайдений ним скарб до Музейного фонду України, перевіз його до свого помешкання.

29 листопада 2019 року обвинувачений розмістив в мережі Інтернет на сайті аукціону vioility.com фотографії частини знайденого ним скарбу. На початку грудня 2019 року обвинувачений продав частину зазначеного скарбу. За продані цінності чоловік отримав 6 тисяч євро, що у перерахунку на гривню за офіційним курсом НБУ склало 155 тис. 535 грн.

25 листопада 2020 року між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

Даний вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Тернопільського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.