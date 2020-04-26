Хоча канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно охарактеризувала пандемію коронавірусу як найбільший виклик, з яким світові доводилося стикатися з часів Другої світової війни, у нас, українців ці квітневі дні зі свіжою зеленню і яблуневим цвітом пов’язані з ще одним дуже гірким спогадом. Гірким, як трава під назвою полин звичайний. У нас, в Україні йому з незапам’ятних часів дали назву, що виявилася зловісно-пророчою: чорнобиль. 34 роки тому, 26 квітня 1986 р, ця назва стала відомою всьому людству…

«Струсонуло цілим світом в Страхоліссі перед світом, брязнув дуб тисячолітній, охнула земля …», – ці рядки з поеми Бориса Олійника «Сім» спадають на думку в дні чергової роковини аварії на ЧАЕС. А ще кадрами пробігають в пам’яті колони киян на першотравневій демонстрації, велогонка Миру, виграний «Динамо» Кубок Кубків… Якийсь сюрреалістичний то був час: футбольний тріумф серед цвітіння садів і – липучий страх за себе і своїх близьких, що гидкою змією разом із невидимим радіаційним ворогом заповзав у душу. А тут ще «вражі голоси» з радіоприймача щодня повідомляли, як сполошилася Європа через підвищений рівень радіації. З позиції нинішнього дня своєрідним дарунком долі можна вважати те, що у перші дні після катастрофи вітер поніс усю радіоактивну заразу на північний захід, і у Англії поздихали лише бідолашні вівці. Там одразу ж забили тривогу, що й змусило радянське керівництво визнати факт серйозної аварії. А якби, приміром, подув вітерець у бік казахських степів або ж Чорного моря, то про аварію ще, мабуть, довго мовчали б. Ну, хіба що порадили б стелити мокру ганчірку під дверима і закривати вікна під час вітру…

Що є спільного і відмінного між техногенною катастрофою планетарного масштабу 1986 р. і пандемією COVID-19 2020 р.? Спробую, не претендуючи на повноту, висловити свої думки з цього приводу.

І тоді, і тепер (можливо) причиною нещастя став сумнозвісний людський фактор: легковажність, недбалість, необережність. Тоді розігнали реактор за критичну межу; нині ж, як підозрюють у США, щось “намудрували” у своїй лабораторії китайські дослідники;

На демонстрацію людей нині добровільно-примусовим способом ніхто не змушує йти – радше спостерігається проблема протилежного характеру: не завжди і не всюди вдається переконати віруючих не відвідувати масово богослужіння у храмах, що суттєво сприяє зростанню числа інфікованих;

Чи проявляються рецидиви радянської пори тепер, тобто, чи є спроби применшити гостроту проблеми? Можливо, й не такою мірою, як за пріснопам’ятних “совітів”, але нещодавно лікар-епідеміолог з Чернівців на пряме запитання телеведучого Андрія Пальчевського, чи змушують її приховувати правду, відповіла ствердно: так, змушують. І, припускаю, не її одну;

Однією з проблем “зони відчуження” навколо ЧАЕС було безчинство зграй мародерів, які привласнювали чуже майно із залишених домівок і установ, незважаючи на те, що воно добряче “фонило”. Тепер ось доводиться чути темні історії про розпродані високими начальниками захисні маски, на “реімпорті” та наступному продажу яких за завищеними цінами дехто з далеко не рядових громадян добряче нагрів руки. Назвати отих таємничих (і не дуже) “бенефіціарів” звичайними мародерами – ще, чого доброго, образяться: “Ну, які ж ми мародери?! Ми що – з мертвих чоботи стягували?! Чи їхні кишені вивертали?!”. Стоп! Ось з цим “вивертанням кишень” вже, як мовиться, “тепліше”, ближче до правди. І характеристика “мародери” вже не здається надто перебільшеною і незаслуженою.

Навесні 1986 р. найбільшу небезпеку становив радіоактивний йод, що спричинив зростання випадків захворювання на рак щитоподібної залози. Інші ізотопи (цезій, стронцій) зі значно більшим періодом напіврозпаду мали, за песимістичними прогнозами вчених, “ощасливлювати” людство ще дуже й дуже довго. Однак нині в нашому житті вже стільки несприятливих і дуже шкідливих для здоров’я чинників, що точно розрізнити, що згубним чином впливає на здоров’я людей – вони чи наслідки Чоронобиля – практично неможливо;

Коронавірус же продовжує наступати. Ним вражені вже 205 країн і територій. На ранок 26 квітня в світі зафіксовано 2 921 439 випадків зараження. 203 289 людей померли. В Україні на сьогодні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, причому за останню добу зафіксовано 492 нових хворих. В 209 випадків пацієнтів, попри зусилля медиків, врятувати не вдалося.

Що найсумніше – ці цифри виглядають далеко не остаточними…

Ігор Дуда