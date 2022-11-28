Поліцейські проаналізували ділянки найбільшої концентрації в обласному центрі.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Метельська.

За її словами, після аналізу цих ділянок, поліцейські рекомендують встановити додаткові дорожні знаки.

“Ми провели аналіз, де найчастіше стаються ДТП саме за участю пішоходів, де травмуються люди. Взяли для аналізу період із 1 січня 2022 року до 7 листопада. За цей період у межах Тернополя відбулося 74 ДТП за участю пішоходів. Серед них 70 людей травмувалися, 4 загинули. Ми проаналізували де саме відбувалися ці ДТП, визначили вулиці, де найчастіше стаються такі аварії. Серед них, зокрема, проспект Злуки, вулиця Івана Мазепи, Торговиця, Руська і Тарнавського”.

Також поліцейські проаналізували, на яких вулицях найчастіше гинули люди.

“Це Київська, Бережанська, Микулинецька та Об’їзна. Там інтенсивний рух у декількох напрямках, їздять вантажні транспортні засоби, їм складно буває вчасно відреагувати та надати перевагу в русі пішоходу, якщо вони його не встигли помітити. Хочу наголосити, що у чотирьох ДТП із летальними наслідками троє громадян переходили проїжджу частину в межах пішохідних переходів. Це свідчить про те, що нема стовідсоткової гарантії безпеки, якщо ви переходите проїжджу частину в межах переходу”.

За словами Катерини Метельської поліцейські здійснюють погодинний аналіз ситуації на вулицях міста.

“Це пов’язано з вимкненням вуличного освітлення. Також проводимо роз’яснювальну роботу зі школярами та студентами, щоб нагадати про обов’язки пішоходів. Роздаємо світловідбиваючі елементи громадянам для захисту в темну пору доби, перевіряємо справність транспортних засобів для роботи взимку та рекомендуємо дотримуватися безпечної швидкості руху транспорту. Це дозволить вчасно загальмувати у небезпечній ситуації. Ми завжди закликаємо громадян вчасно «перевзути» свої транспортні засоби. Ми радимо водіям перевірити свої транспортні засоби, справність гальмівної системи, обігрівачів, зарядних пристроїв” , – розповіла в ефірі Українського радіо Тернопіль Катерина Метельська.