КамАЗ з двома причепами, завантаженими лісопродукцією, зупинили працівники сектору реагування патрульної поліції у Шумську 4 березня близько 9:00.

У салоні авто перебував водій та пасажир. При перевірці документів на деревину стало відомо, що дозволи були старі та виписані на зовсім іншу людину. Оглядаючи лісопродукцію поліціянти зауважили, що з бирками була лише частина деревини.

Аби залагодити питання без додаткових перевірок, пасажир КамАЗу вийшов та поклав у салон службового автомобіля 300 євро. Працівники СРПП попередили чоловіка про кримінальну відповідальність і після цього викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці гроші вилучили та задокументували факт неправомірної вигоди. Автомобіль з лісопродукцією помістили на арештмайданчик. За словами експертів, у вантажівці в основному була деревина першого сорту на кілька сотень тисяч гривень.

Обидва правопорушення слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.