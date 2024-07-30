Гральний ринок України зіткнувся з несподіваною перешкодою на шляху до прозорості. Заплановане впровадження державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор не відбулося в заплановані терміни. Ця новина викликала чималий резонанс серед учасників ринку та громадськості.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей України виступила з офіційним роз’ясненням ситуації. Згідно із заявою регулятора, основною причиною затримки став брак фінансування.

Бюджетне питання як камінь спотикання

Регулятор неодноразово звертався до Кабінету Міністрів і Міністерства цифрової трансформації з проханням про виділення необхідних бюджетних коштів. Однак ці запити залишилися без належної уваги. У результаті, “система онлайн-моніторингу азартних ігор в Україні не була впроваджена” через відсутність фінансових ресурсів.

Ситуація викликає занепокоєння з огляду на важливість цієї системи для контролю грального бізнесу. Онлайн-моніторинг дозволив би:

відстежувати фінансові потоки в реальному часі;

виявляти підозрілі транзакції;

запобігати відмиванню грошей через азартні ігри;

забезпечувати захист прав гравців.

Відсутність такої системи створює ризики для прозорості ринку і ускладнює роботу регулятора.

Протиріччя з рішенням РНБО

Особливої пікантності ситуації додає той факт, що впровадження системи онлайн-моніторингу було передбачено рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Це рішення, затверджене указом президента, визначило низку заходів із протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Серед іншого, документ “передбачав створення державної системи онлайн-моніторингу” як одного з ключових інструментів контролю. Невиконання цього пункту ставить під сумнів ефективність усього комплексу заходів.

Наслідки для ринку і гравців

Відсутність системи онлайн-моніторингу може мати далекосяжні наслідки для українського грального ринку:

зниження рівня довіри до операторів азартних ігор;

збільшення ризиків шахрайства та фінансових махінацій;

ускладнення збору податків із грального бізнесу;

ускладнення боротьби з ігровою залежністю.

Усі ці фактори можуть негативно позначитися на репутації легального грального бізнесу в Україні та загальмувати його розвиток.

Введення системи моніторингу роботи підприємств азартної сфери необхідне. Адже крім відповідальних ліцензованих операторів, на кшталт Pin Up або Melbet, в Україні працюють десятки і навіть сотні казино та букмекерів, які не мають такої гарної репутації. Тож запровадження системи моніторингу їхньої роботи допоможе не лише захистити інтереси користувачів, а й збільшити податкові надходження до бюджету.

Ну а поки що користувачам краще не ризикувати і співпрацювати тільки з тими операторами, які підтвердили свій високий рівень і чесність роботи. Найкраще зареєструватися на сайті або завантажити додаток pin-up, або стати клієнтом Megapari, Melbet, 1win і кількох інших брендів, кількість яких можна перерахувати на пальцях. У майбутньому, коли систему все ж буде запущено, таких брендів стане набагато більше.

Перспективи вирішення проблеми

Незважаючи на поточні труднощі з виділенням коштів, регулятор не залишає спроб домогтися фінансування для створення системи онлайн-моніторингу. Регулятор продовжує діалог з урядом і профільними відомствами, підкреслюючи критичну важливість цього інструменту для забезпечення прозорості грального ринку.

Експерти галузі вважають, що розв’язання проблеми потребує комплексного підходу. Можливо, знадобиться перегляд бюджетних пріоритетів або пошук альтернативних джерел фінансування. “Впровадження системи онлайн-моніторингу залишається ключовим завданням” для розвитку цивілізованого грального ринку в Україні.

Залишається сподіватися, що спільними зусиллями регулятора, уряду та учасників ринку вдасться подолати наявні перешкоди та реалізувати цей важливий проєкт. Від цього багато в чому залежить майбутнє гральної індустрії України та її відповідність міжнародним стандартам прозорості та відповідальної гри. Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський ввів заборону на участь в азартних іграх для українських військових.