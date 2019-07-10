Відомий тернопільський підприємець, громадський діяч та науковець Володимир Гевко прийняв рішення балотуватися в народні депутати, аби спільно з однодумцями змінювати на краще як рідну державу, так і життя її пересічних громадян.

Про мотиви такого вчинку, про цінності та конкретні плани змін – в інтерв’ю кандидата в народні депутати.

– Чому Ви вирішили іти в політику?

– Як голова Регіональної Ради підприємців при Тернопільській ОДА я регулярно спілкуюся з представниками малого та середнього бізнесу області і прекрасно розумію характер їхніх проблем. Звісно, ми намагаємось вирішувати дані проблеми на своєму рівні, забезпечуючи комунікацію представників влади і підприємців, однак ситуація потребує системних змін.

На прикладі заможних розвинутих країн чітко видно, що у них одним з рушієм економіки є саме малий та середній бізнес. У нас же бізнес-імперії лобіюють передусім свої інтереси, в Україні десятиліттями наживаються олігархи та штучні монополії. Тоді як лише чесна здорова конкуренція є рушієм економіки. Інвестор приходить туди, де діють зрозумілі чіткі правила гри, де верховенство закону – не пусті слова.

Партія «Слуга народу» іде в парламент ламати діючі схеми. Схеми, спрямовані на збагачення лише дуже незначної кількості людей. І я вирішив, що хочу бути причетним до цих змін. Я усвідомлюю, на скільки зміниться життя моїх земляків, моїх батьків, які живуть у Товстому Заліщицького району, де я народився, якщо в країні покращиться інвестиційний клімат. Адже прихід інвесторів, відкриття нових та розширення вже діючих підприємств – це не лише збільшення робочих місць і конкурентні зарплати, а й наповнення бюджетів, що в свою чергу виливається у покращення інфраструктури та якості життя людей.

– Ви створили успішну компанію «Профі-центр», яка на сьогодні є однією з найкращих шкіл з вивчення іноземних мов. Чи усвідомлюєте, що робота у Верховні Раді потребує чимало зусиль і багато Вашого часу?

– Звісно, але потребу змін в державі ставлю на перше місце. Відчуваю, що здобутий за 20 років менеджерський досвід можу використати на вищому рівні. Я вирішив не чекати, щоб хтось це робив за мене. У нас з однодумцями, які балотуються від партії «Слуга народу», є чітке усвідомлення, що наша держава потребує конкретних змін і в нас є запал ці зміни впроваджувати.

В першу чергу нам необхідно побудувати правову державу, чесну Україну, де працює закон і права рівні для всіх. Провести реформування судової системи, аби всі жителі держави могли розраховувати на справедливість. Очищення та перезавантаження прокуратури, СБУ, антикорупційних органів, притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення – це ще одне завдання, яке ми перед собою ставимо.

Також у парламенті планую докладати зусиль для зменшення вартості ліків шляхом ліквідації несправедливих і корупційних націнок, запровадження незалежного аудиту якості автомобільних доріг, запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних плюс доплати за кваліфікацію та стаж, збільшення видобутку вітчизняного газу та розвитку «зеленої» енергетики для зменшення вартості комунальних послуг.

І звісно, наполегливо відстоюватиму інтереси свого рідного краю, де я народився і виріс, 167-го округу, по якому балотуюсь як мажоритарний кандидат від партії «Слуга народу», це Чортківський, Заліщицькийта Борщівський райони. Там потрібно активно відновлювати інфраструктуру для комфортного життя, робити дороги, мости, створювати максимально сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу, приходу інвесторів, розвитку туристичної, переробної галузі та ін. Тоді будуть наповнюватись місцеві бюджети, з’являтимуться робочі місця, а люди матимуть можливість заробляти гідні гроші не на заробітках, а у себе дома.

Я чітко усвідомлюю всю ступінь відповідальності та рівень очікувань, які зараз є у людей. Та відчуваю, що реально можу долучитися до процесу змін своєю працею, знаннями та досвідом. І коли вже виникла можливість зробити Україну кращою, я вирішив – треба братися і це робити.

Розумію, що попереду нас усіх чекає титанічна праця. При цьому я абсолютно не переживаю за «Профі-центр», адже нинішні досягнення компанії – це результат роботи усієї команди. Команди професіоналів, якій я довіряю і на яких можу розраховувати.

– Якою ви бачите Україну майбутнього?

– Це буде держава, в якій цінують кожну людину, де представники найрізноманітніших професій бачать, що їхню працю цінують і їм не треба постійно думати про закордонні заробітки. Де українці впевнені в майбутньому своїх дітей. Олігархів необхідно відсунути від «корита», зламати усі схеми і стане очевидно, що Україні до снаги бути заможною державою з демократичними цінностями та високим рівнем життя. І що важливо – з мирним небом над головою. Ми з однодумцями ідемо в парламент, щоб працювати над цим. Переконаний, нам все вдасться!

– Як економіст за освітою, кандидат наук, гадаєте, швидко впровадити усі зміни можливо?

– У будь-якій справі головне – це люди! Наша країна має колосальний інтелектуальний потенціал. Недарма наших спеціалістів переманюють за кордон. У нас дуже талановиті та освічені громадяни, тож мусимо зробити так, щоб вони хотіли працювати вдома. Якщо створити умови для розвитку економіки, для того, щоб люди поверталися і з задоволенням працювали над розбудовою своєї держави – зміни не забаряться.

– Загалом у Вас досить масштабні плани і дуже достойні цілі. Що скажете скептикам, які закидатимуть, що втілити все це – нереально?

– Я завжди ставив перед собою високі, часом, здавалось, навіть недосяжні цілі. При цьому більшість з них я досяг. Головне – бути максимально наполегливим. Однією з таких цілей було побудувати найкращий навчальний центр з вивчення англійської мови. Де люди дійсно б відчували максимальний прогрес від навчання і хотіли рекомендувати нас своїм близьким та друзям. І нам це вдалось. Згідно з опитуваннями, 97% тих, хто в нас навчається, відчувають швидкий прогрес у вивченні мови, а 73% прийшли до нас за рекомендацією знайомих. Для мене і команди це – чудовий результат, але немає межі досконалості.

У Регіональній раді підприємців я завжди займав активну позицію, намагався впливати на ситуацію та відстоювати справедливість і права малого та середнього бізнесу. Ми відстоюємо інтереси малого та середнього бізнесу, сприяючи його розвитку. І коли ти бачиш результати своїх старань – це надихає. Тому для мене немає нереальних для досягнення цілей. Якщо цілеспрямовано працювати над їх досягненням – результат рано чи пізно приходить.

Головне – це бажання працювати і себе реалізовувати. Скажімо, вже вступивши до вишу, я ще довго крутив дискотеку в місцевому клубі Товстого. Навчаючись в Тернопільському технічному університеті, вже з 2-го курсу я влаштувався лаборантом на кафедрі, поступово долаючи щабель за щаблем, став викладачем та доцентом. Викладав в університеті на кафедрі менеджменту близько 20 років. Зараз я не викладаю, оскільки вже другий рік в докторантурі технічного університету, працюю над докторською дисертацією. Хоча мені дуже подобалося викладати і працювати зі студентами. Я завжди намагався розказати їм, окрім теорії, багато прикладів з практики, адже паралельно з викладання займався власним бізнесом. І це запалювало вогонь в очах студентів, у них збільшувалося бажання вчитись.

– Звідки черпаєте натхнення та енергію для втілення всіх свої задумів? – У мене – чудова сім’я, вони – моя опора, мій стимул. З дружиною Ольгою познайомився ще в університеті, з того часу ми – завжди разом. Виховуємо доньок-двійняток – Марту і Злату. Їм по шість, вони у вересні вже йтимуть до школи. Кохана дружина завжди підтримує мене у всіх рішеннях та прагненнях. Також дуже радий за свого молодшого брата Віктора Гевка, якого вся Україна знає як «Кума» із серіалу «Під Полтавою» та капітана команди «VIP Тернопіль». Загалом я дуже щасливий, що вони всі в мене є.